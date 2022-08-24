TransAnatolia Rally Raid'in Yahyalı etabı yapıldı - Son Dakika
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TransAnatolia Rally Raid'in Yahyalı etabı yapıldı

24.08.2022 14:54
TransAnatolia Rally Raid'in Yahyalı etabı yapıldı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in Yahyalı etabı ilçenin Derebağ Mahallesi'nde verilen start ile yapıldı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in Yahyalı etabı ilçenin Derebağ Mahallesi'nde verilen start ile yapıldı.

Yahyalı'dan başlayıp Çelikhan'da son bulacak 148 km'lik zorlu parkurda farklı kategorilerden 58 yarışmacı yarıştı. Yarış başlamadan önce start noktasında yarışçılara başarılar dileyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "TransAnatolia Rally Raid'e ev sahipliği yaptığımız için oldukça mutluyuz. Bilindiği üzere Yahyalı bir turizm cenneti. Bu ilçede birçok güzellik bulunuyor. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmak bizim için oldukça önemli. Burası birçok spor dalının yapıldı bir merkez haline geliyor. Bir belediye başkanı olarak ilçemizde yapılacak her türlü organizasyona tam destek vereceğimizin sözünü de buradan vermek istiyorum. Ben herkese kolaylıklar diliyorum. Kazasız bir yarış olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yarış Direktörü Murat Dürüstkan ise, "Bugün, 12.'si gerçekleştirilen TransAnatolia Rally Raid'in Yahyalı etabını gerçekleştiriyoruz. Yarışçılarımız Aladağları geçerek Çelikhan'da etabı tamamlayacaklar. Farklı kategorilerden 58 yarışmacımız buradan start aldı. Motosiklet, Quad, SSV, otomobil ve kamyon kategorilerinden yarışmacılarımız var. Amatör olarak harita okuma bilgi ve yeteneğini geliştiren yarışmacılarda bu etapta Rally kategorisinde start alacaklar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Esat Öztürk, Yahyalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TransAnatolia Rally Raid'in Yahyalı etabı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TransAnatolia Rally Raid'in Yahyalı etabı yapıldı - Son Dakika
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