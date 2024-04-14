Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK\'ya 3-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. haftasında Bucaspor 1928, konuk olduğu 1461 Trabzon FK'ya 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, İlker Ayten, Abdulkadir Yılmazoğlu
1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu (Buğrahan Karslı dk. 72), Tarık Tekdal, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül (Kerem Baykuş dk. 72), İlhan Depe (Emirhan Zaman dk. 89), Hakan Yeşil, Atabey Çiçek, Batuhan Kör (Ali Han Tunçer dk. 60), Hurşit Taşcı
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Bucaspor 1928: Korcan Çelikay, Sadi Karaduman, Mehmet Erdem Uğurlu, Emre Erdem, Nizamettin Çalışkan (Emre Nefiz dk. 78), Yasin Öztekin (İsmail Haktan Odabaşı dk. 70), Mehmet Sak (Osman Işıklı dk. 78), Çağrı Ortakaya, Zeki Yıldırım (Arda Usluoğlu dk. 65), Erhan Çelenk, Ömer Şişmanoğlu
Goller: Tarık Tekdal (dk. 32), Hakan Yeşil (dk. 52), Hurşit Taşçı (dk. 90) (1461 Trabzon FK)
Kırmızı kart: Sadi Karaduman (dk. 86) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Emre Erdem, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım (Bucaspor 1928), Ömer Kahveci, Buğrahan Karslı, Tunahan Ergül, Atabey Çiçek, Taha Can Velioğlu (1461 Trabzon FK) - İZMİR
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