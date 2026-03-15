Bucaspor 1928, 24Erzincanspor'a 4-0 Yenildi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Bucaspor 1928, 31'inci haftada evinde orta sıralarda bulunan 24Erzincanspor'a 4-0 mağlup oldu. Yeni Buca Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Erzincan ekibinin gollerini 61, 72, 79 ve 80'inci dakikalarda Savaş Yılmaz attı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 10 haftaya yükselen Bucaspor 15 puanda kalırken, 24Erzincanspor 42 puana ulaştı.

Öte yandan İzmir'de geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden taksici Deniz Örer'in (52), Bucaspor'da forma giyen oğlu Berke Örer yaşadığı acıya rağmen ilk 11'de sahaya çıktı. Berke, müsabakanın 77'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.