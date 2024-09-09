Bucaspor 1928, Evinde Beraberlik Aldı

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona deplasmanda Erbaaspor'u 2-1 yenerek başlayan Bucaspor 1928, 2'nci haftada evinde kayıp yaşadı. Ankara Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler henüz 3'üncü dakikada tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin'in golüyle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, erken gol atmanın avantajını yaşayamadıklarını belirterek, "Evimİzde kayıp istemezdik. Ligin başındayız. Taraftarımız merak etmesin, iyi bir takımız ve bunun karşılığını galibiyetlerle alacağız" diye konuştu.