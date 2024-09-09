Bucaspor 1928, Evinde Beraberlik Aldı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Evinde Beraberlik Aldı

Bucaspor 1928, Evinde Beraberlik Aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

09.09.2024 11:09
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona deplasmanda Erbaaspor'u 2-1 yenerek başlayan Bucaspor 1928, 2'nci haftada evinde kayıp yaşadı. Ankara Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler henüz 3'üncü dakikada tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin'in golüyle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, erken gol atmanın avantajını yaşayamadıklarını belirterek, "Evimİzde kayıp istemezdik. Ligin başındayız. Taraftarımız merak etmesin, iyi bir takımız ve bunun karşılığını galibiyetlerle alacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Evinde Beraberlik Aldı - Son Dakika

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