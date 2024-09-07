Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'u Ağırlıyor

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Erbaaspor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, yarın sahasında Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakada Tolga Akbaba düdük çalacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde Erbaaspor maçında kırmızı kart gören Berkin Özgür ile Osman Işıklı Ankara Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, taraftarlarıyla buluşacakları ilk maçta 2'de 2 yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Sezona iyi bir başlangıç yaptı. Taraftarımızın desteği ile kazanacağız" dedi.