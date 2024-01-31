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Bucaspor 1928, Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi

Bucaspor 1928, Ankaraspor\'u 1-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından 1 puan alıp zirve yarışının gerisine düşen Bucaspor 1928, evinde Ankaraspor'u tek golle mağlup ederek kötü gidişatına son verdi. Sarı-lacivertliler 16'ncı dakikada Erhan Çelenk'in golüyle öne geçti ve galibiyeti korudu. Bucaspor 1928, bu sonuçla 41 puana yükseldi.

31.01.2024 16:20  Güncelleme: 16:23
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STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Metin Ateş, Burak Celep, Kerem İlitangil

BUCASPOR 1928: Korcan - Doğancan, Mehmet Sak, Sadi, Mehmet Erdem, Emre Erdem, Sefa (Dk. 59 Osman), Çağrı, Zeki (Dk. 90 Emre Nefiz), Erhan Çelenk, Arda Usluoğlu (Dk. 90+5 Arda Gökmen)

ANKARASPOR: Anıl - Cenk, Raşit, İbrahim, Recep Yemişçi, Olcay (Dk. 63 Utku), Recep Taşbakır (Dk. 82 Savaş), Kaan, Doğukan (Dk. 70 Batuhan), Hamza, Ömer (Dk. 82 Oğuzhan)

GOL: Dk. 16 Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Emre, Zeki, Korcan, Sadi (Bucaspor 1928)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından 1 puan alıp zirve yarışının gerisine düşen Bucaspor 1928, evinde Ankaraspor'u tek golle mağlup ederek kötü gidişatına son verdi: 1-0. Sarı-lacivertliler 16'ncı dakikada tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk'in golüyle öne geçti: 1-0. Golün ardından üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, sahasında galibiyete uzandı. Bu sonuçla Bucaspor 1928, 41 puana yükseldi. Bucaspor gibi Play-Off mücadelesi veren Ankaraspor da aynı puandan çıkamadı.

Kaynak: DHA

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