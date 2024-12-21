Bucaspor 1928, Arnavutköy Belediyespor ile Maç Yapacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır kazanamayan ve Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puanı silinen Bucaspor 1928, yarın ilk yarının son haftasında evinde Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Bucaspor 1928'de geçen hafta oynan 68 Aksaray Belediyespor müsabakasında kırmızı kart gören Osman Işıklı ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Nizamettin Çalışkan forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekip hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında evinde Süper Lig ekibi Göztepe'ye 4-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.