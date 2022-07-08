Bucaspor 1928'de Gökhan Köseoğlu gitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928'de takım kaptanlarından Gökhan Köseoğlu'nun takımdan ayrıldığı ifade edildi. Son 3 sezondur istikrarlı bir şekilde sarı-lacivertli formayı giyen 29 yaşındaki defans oyuncusunun Amed Sportif ile temasta olduğu öğrenildi.
Geçen sezon 2'nci Lig'de 29 maçta sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Gökhan Köseoğlu, 2 bin 396 dakika sahada kaldı. Gökhan, sezon sonuna doğru ise sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmıştı.
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