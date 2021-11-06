Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün evinde Kırklarelispor'a 5-1 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp Kırklarelispor maçı biter bitmez resmi bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tolga Doğantez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.