Bucaspor 1928'de Ufuk gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928'de sağ bek Ufuk Er ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ufuk Er ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2019'dan bu yana İzmir ekibinde top koşturan ve devre arasında sözleşmesi yenilenen 27 yaşındaki savunmacı bu sezon ligde 11 maçta 278 dakika görev alıp, 1 gol attı.

- İzmir