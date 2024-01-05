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Bucaspor 1928'den ayrılan Berke Bıyık ve Ahmet Aslan, Aliağa Futbol ile anlaştı - Son Dakika
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Bucaspor 1928'den ayrılan Berke Bıyık ve Ahmet Aslan, Aliağa Futbol ile anlaştı

TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'den ayrılan Berke Bıyık ve Ahmet Aslan, 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışındaki Aliağa Futbol ile anlaştı. Aliağa temsilcisi, Berke ve Ahmet için bonservis bedeli ödeyecek.

Bucaspor 1928\'den ayrılan Berke Bıyık ve Ahmet Aslan, Aliağa Futbol ile anlaştı
05.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:25
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TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'den ayrılan Berke Bıyık ve Ahmet Aslan, 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışındaki Aliağa Futbol ile anlaştı. Aliağa temsilcisinin 28 yaşındaki forvet Berke ve 22 yaşındaki orta saha Ahmet için bonservis bedeli ödeyeceği de öğrenildi. Berke Bıyık 6 sezondur Buca temsilcisinde forma giyiyordu. Daha önce Ankaragücü, Menemen FK ve Bergama Sportif'te görev yapan genç yıldız adayı Ahmet ise geçen sezon devre arasında Bucaspor 1928'in yolunu tutmuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bucaspor 1928'den ayrılan Berke Bıyık ve Ahmet Aslan, Aliağa Futbol ile anlaştı - Son Dakika
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