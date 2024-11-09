TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Karaman FK'ya 1-0 yenilerek zirve mücadelesinde yara alan Bucaspor 1928 yarın evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 11'inci hafta mücadelesinde hakem Melih Kurt düdük çalacak.
Teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun istifa ettiği sarı-lacivertli takım evinde üst üste 5'inci galibiyetini almaya çalışacak. Grupta İzmir temsilcisi 20 puanla 5'inci sırada, Kocaeli ekibi ise 8 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928, Derincespor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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