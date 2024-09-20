Bucaspor 1928, Diyarbekirspor'u Ağırlıyor

İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçta 7 puan toplayan Play-Off potasındaki Bucaspor 1928 yarın 4'üncü hafta müsabakasında evinde Diyarbekirspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Berkan Çetin'in yöneteceği karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Sezona iyi bir giriş yaptıklarını belirten Balcıoğlu, "2 deplasmanda maçımızı kazandık, sahamızda ise beraberlik aldık. İyi durumdayız, çıkışımızı sürdürüp üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz" dedi.
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