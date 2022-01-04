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Bucaspor 1928 Doğan'ı Kuşadasıspor'a kiraladı - Son Dakika

Bucaspor 1928 Doğan'ı Kuşadasıspor'a kiraladı

04.01.2022 10:46
Bucaspor 1928 Doğan'ı Kuşadasıspor'a kiraladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, ikinci yarı öncesi defans oyuncusu Doğan Çamlı'yı 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Kuşadasıpor'a kiraladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, ikinci yarı öncesi defans oyuncusu Doğan Çamlı'yı 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Kuşadasıpor'a kiraladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Doğan Çamlı yarım sezon için Kuşadasıspor'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bucaspor alt yapısından yetişen Doğan bu sezon sarı-lacivertlilerde fazla forma şansı bulamadı. Sadece 2 lig maçına çıkan oyuncu 5 dakika görev alabildi.


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Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Doğan'ı Kuşadasıspor'a kiraladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 Doğan'ı Kuşadasıspor'a kiraladı - Son Dakika
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