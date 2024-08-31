İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, yarın 2024-2025'in ilk haftasında Erbaaspor'a misafir olacak. Erbaa Yeni İlçe Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, sezona 3 puanla başlamayı hedeflediklerini belirterek, "Zorlu deplasmanla başlıyoruz. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık" dedi.
Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928, Erbaaspor deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
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