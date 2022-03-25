Bucaspor 1928, evinde Pazarspor'a karşı - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Kırklarelispor'a 2-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Bucaspor 1928, yarın evinde düşme hattındaki Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'de kart cezalısı Saruhan forma giyemeyecek.
Maçın bilet fiyatları VIP tribün 20, kapalı tribün 10, maraton tribünü 5 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Cihan Erdil, taraftarın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Erdil, "Play-Off hattındaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Pazarspor maçında kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
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