Bucaspor 1928 İç Sahada Başarı Peşinde - Son Dakika
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Bucaspor 1928 İç Sahada Başarı Peşinde

Bucaspor 1928 İç Sahada Başarı Peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, iç saha maçlarında topladığı 10 puanla ligin en başarılı ekipleri arasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

23.10.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı iç saha maçlarında 10 puan toplayarak ligin en başarılı takımları arasında yer alıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, bu sezon gösterdiği iç saha performansıyla ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Şu ana kadar taraftarının önünde 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlarda sadece Ankara Demir'le berabere kalırken; Diyarbekir Spor, Giresunspor ve Karacabey Belediye Spor'u evinde mağlup etmeyi başardı. Attığı 9 golle iç sahada en fazla gol atan takım konumunda bulunan Bucaspor 1928, bu süreçte kalesinde ise 5 gol gördü. Topladığı 10 puanla bu alanda ligin en iyi takımları arasında yer alan İzmir ekibi, Menemen FK ile 68 Aksaray Belediyespor'un averajla arkasında yer alıyor.

26 Ekim Cumartesi günü Yeni Mersin İdman Yurdu ile Yeni Buca Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928, rakibini mağlup ederek iç sahadaki bu başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Öte yandan teknik direktör Uğur Balcıoğlu, geçtiğimiz hafta dış sahada alınan beraberlik sonrasında tekrar toparlanıp yeni galibiyet serilerine imza atmak istediklerini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bucaspor, Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 İç Sahada Başarı Peşinde - Son Dakika

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