Bucaspor 1928 ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşadı - Son Dakika
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Bucaspor 1928 ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşadı

10.10.2022 11:21
Bucaspor 1928 ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Weecoins Kırklarelispor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Weecoins Kırklarelispor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Üst üste Serik Belediyespor ve Sarıyer galibiyetleriyle zirve yarışının içine giren sarı-lacivertliler serisini sonlandırdı. Grupta 8 maçı 4 galibiyet, 4 beraberlikle geçtikten sonra ilk kez teslim olan Bucaspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, beklenmedik bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Serimizi sürdürmek istiyorduk. Taraftarımızdan özür dileriz. Ancak önümüzde çok maç var. Biz her şeyden gerekli dersleri çıkarırırız ve yolumuza devam ederiz" dedi.


YORUMLAR
500
Uşakspor'un tadı yok Uşakspor'un tadı yok Bucaspor'a nazar değdi Bucaspor'a nazar değdi
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Bucaspor, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşadı - Son Dakika
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