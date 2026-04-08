Bucaspor 1928'in Küme Düşüşü Kesinleşti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928 evinde Beyoğlu Yeniçarşı'yla 1-1 berabere kaldı. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmada 36'ncı dakikada Mecit'in attığı gole konuk ekip 52'nci dakikada Burak'la yanıt verdi. Bu skorla İzmir temsilcisi bitime 3 maç kala 16 puanla son sırada kaldı. Beyoğlu Yeniçarşı ise 47 puana ulaştı.
