Bucaspor 1928'in zirve umudu arttı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Uşakspor'u evinde 3-2 yenen Bucaspor 1928, zirve yarışında umutlarını artırdı. Maç fazlasıyla lider Pendikspor'u 9 puan geriden takip eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cihan Erdil, kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi.Uşakspor önünde ilk 15 dakika çok baskılı oynadıklarını vurgulayan Erdil, "Maçın özellikle ilk 15 dakikalık bölümünde kurduğumuz baskı ile pozisyonlar ürettik ve kornerden attığımız golle 1-0 öne geçtik. Golden sonra rakibimiz karşısında üstünlük sağlasak da basit pas hataları yaptığımız için üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı rakibimizin biraz daha fazla hücumu düşünmesinden dolayı geçiş hücumundan bulduğumuz pozisyonda skoru 2-0'a getirdik. Maçın son bölümünde rakibimiz baskı kursa da maçı 3-2 kazanmayı başardık. Emeği geçen herkese ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

- İzmir