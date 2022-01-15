Bucaspor 1928, Isparta'da sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Isparta 32 Spor'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Ali Yılmaz görev yapacak. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, ikinci yarının çok zorlu geçeceğini belirterek, "Hedefimiz zirve yarışında var olabilmek. Bizim adımıza her maç final niteliği taşıyor. Isparta'da elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

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