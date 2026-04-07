Bucaspor 1928, Prestij Mücadelesi Verecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 yenildikten sonra matematiksel olarak 5 yıl sonra 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928 yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında prestij mücadelesi verecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Bekir Doğan düdük çalacak. İzmir ekibinde Özcan Sert'in istifasının ardından Teknik Direktör Tolga Doğantez ile yeniden anlaşma yapıldığı Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına yansıdı. Kulüpten anlaşmayla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ligde 15 puanla son sırada yer alan Buca temsilcisi, 46 puanlı 11'inci sıradaki Beyoğlu ekibine ilk yarıda deplasmanda 3-0 yenilmişti.