Bucaspor 1928 seri istiyor
13.11.2021 10:43
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Cihan Erdil yönetiminde ilk maçında Pazarspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bucaspor 1928, yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Cihan Erdil yönetiminde ilk maçında Pazarspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bucaspor 1928, yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Enver Aydın'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Pazarspor galibiyetinin ardından takımın moral bulduğunu ifade eden Cihan Erdil, "Taraftarımızın desteği ile Amed Sportif maçını da kazasız bitirmek istiyoruz. Seri galibiyetlerle yeniden zirve yarışının içinde olacağız" diye konuştu.
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