Bucaspor 1928 ve Göztepe Kupa İçin Kapışıyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928 ve Göztepe Kupa İçin Kapışıyor

Bucaspor 1928 ve Göztepe Kupa İçin Kapışıyor

Bucaspor 1928 ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da yarın karşılaşacak.

18.12.2024 11:00
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Bucaspor 1928 ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Bucaspor 1928 ile Göztepe, yarın karşılaşacak. Yeni Buca Stadyumu'nda sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Bucaspor 1928, 4. turda Anadolu Üniversitesi'ni elerken, Göztepe ise kupaya 5. turla ilk adımını atacak.

Biletler satışa çıktı

Yarın oynanacak İzmir derbisinin biletleri satışa çıkarıldı. Cemil Şeboy Tesisleri'nden taraftarlara sunulan biletlerin maç günü Buca Arena Stadyum Gişesi'nden satışının devam edeceği ifade edildi.

Deplasman biletlerinin ise Göztepe tarafından saat 12.00 itibarıyla Gürsel Aksel Stadyumu Güney Tribünü tarafında bulunan bilet gişesinden satışa sunulacağı belirtildi.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Kale Arkası: 200 TL

Maraton Tribünü: 200 TL

Kapalı Tribün: 250 TL

VIP Tribün: 300 TL

Misafir Tribünü: 250 TL

Göztepe'de eksikler çok

Göztepe'de Taha Altıkardeş, Juan, David Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet tedavileri devam ettiği için Bucaspor 1928 karşısında forma giyemeyecek. Tijanic ve Ahmed Ildız'ın ise son durumlarına maç saatinde karar verileceği dile getirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928 ve Göztepe Kupa İçin Kapışıyor - Son Dakika

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