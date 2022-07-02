Bucaspor'un gözü Halil İbrahim'de

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 dış transferde gaza bastı. Gelecek sezonda zirveyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Tuna ile görüştüğü ifade edildi. Son olarak 1461 Trabzon forması giyen 29 yaşındaki futbolcuyla temasların sürdüğü, bir aksilik olmazsa anlaşmanın sağlanacağı kaydedildi. Bozdoğan Belediyespor'da kariyerine başlayan deneyimli oyuncu, Bozyaka Yeşiltepe, Altınordu, Antalyaspor, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kastamonuspor 1966, Şanlıurfaspor, Sancaktepe ve 1461 Trabzon'da top koşturdu.
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