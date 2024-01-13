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Bucaspor, Vanspor deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Bucaspor, Vanspor deplasmanında galibiyet arıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışında olan Bucaspor, ikinci yarının ilk haftasında Vanspor'a konuk olacak. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, eksiklere rağmen takımının galibiyet için güçlü olduğunu belirtti.

Bucaspor, Vanspor deplasmanında galibiyet arıyor
13.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:11
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 17 maçını kaybetmeyip devre arasına şampiyonluk yarışında 37 puanla 3'üncü sırada giren Bucaspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın önemli rakiplerinden Vanspor'a konuk olacak. Van Atatürk Stadı'nda Yücel Büyük'ün görev yapacağı karşılaşma saat 12.30'da başlayacak. Transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde devre arası 11 futbolcu takımdan ayrılıp kadroda 16 isim kalırken, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar önemli eksiklere rağmen sahadan 3 puanla ayrılacak güçte olduklarını söyledi. Sezonun ilk haftasında Bucaspor 1928 evinde Vanspor'a 1-0 yenilerek gruptaki ilk ve tek mağlubiyetini almıştı.

Kaynak: DHA
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