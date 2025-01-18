Bucks, Raptors'ı Yendi - Son Dakika
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Bucks, Raptors'ı Yendi

Milwaukee Bucks, evinde Toronto Raptors'ı 130-112 yenerek 23. galibiyetini aldı.

18.01.2025 11:53
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NBA'de Milwaukee Bucks evinde mücadele ettiği Toronto Raptors'ı 130-112'lik skorla yendi.

NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Toronto Raptors'ı 130-112'lik skorla mağlup ederek, üst üste 3, toplamda 23. galibiyetini elde etti. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 13 ribaund ve Damian Lillard 26 satı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki 32. yenilgisini alan Toronto'da ise RJ Barrett 21 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, Bruce Brown da 17 sayıyla mücadele etti.

Memphis, San Antonio'yu farklı geçti

Memphis Grizzlies deplasmanda oynadığı San Antonio Spurs'ü 140-112'lik skorla yendi. Bu sezonki 27. galibiyetini kazanan Memphis'te Santi Aldama 29 sayı, 8 ribaund, Jaylen Wells ile Desmond Bane de 22'şer sayı ile katkı verdi. Ligdeki 21. mağlubiyetini alan San Antonio'da ise Devin Vassell 21 sayı, 5 asist, Stephon Castle 20 sayı ve Victor Wembanyama da 19 sayı, 12 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 121 - Orlando Magic: 94

New York Knicks 99 - 116 Minnesota Timberwolves: 94

Miami Heat: 113 - Denver Nuggets: 133

New Orleans Pelicans: 136 - Utah Jazz: 123

Milwaukee Bucks: 130 - Toronto Raptors: 112

Chicago Bulls: 123 - Charlotte Hornets: 125

Dallas Mavericks: 106 - Oklahoma City Thunder: 98

San Antonio Spurs: 112 - Memphis Grizzlies: 140

Los Angeles Lakers: 102 - Brooklyn Nets: 101 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucks, Raptors'ı Yendi - Son Dakika

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