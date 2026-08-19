Bulanık\'ta Yaz Spor Okulları Voleybol Antrenmanları

Muş'un Bulanık ilçesinde Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen voleybol antrenmanları, genç sporcuların yoğun ilgisiyle sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında Bulanık'ta düzenlenen voleybol antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde sporcuların yoğun katılımıyla devam ediyor. Bulanık Spor Salonu'nda düzenlenen antrenmanlarda teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra sporcuların fiziksel gelişimlerine yönelik çalışmalar da yapılıyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen çalışmalarla çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi, boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve voleybola olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor.