Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor maçının ardından

05.03.2022 19:18

Spor Toto Süper Ligin 28. hafta karşılaşmasında, sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Maçta iki bireysel hata ile kaybettik ama yola devam edeceğiz.

Spor Toto Süper Ligin 28. hafta karşılaşmasında, sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Maçta iki bireysel hata ile kaybettik ama yola devam edeceğiz. Her türlü her şekilde devam edeceğiz." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını kaydetti.

Maçın ilk 25 dakikasının ardından işlerin panik havasına dönüştüğünü vurgulayan Korkmaz, "Golü attıktan sonra geri çekilme, galibiyeti koruma içgüdüsü ile birlikte bireysel hatalardan gol yiyince maalesef kaybettik. Oyuncularıma söyledim. Güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir. Bu süreçleri yaşadım. Çok iyi biliyorum ama nasıl içeride kaybediyorsak dışarıda kazanmamız gerekiyor. Tabi maç kaybedeceğiz ama böyle kaybetmememiz gerekir." diye konuştu.

Maçta hataların altını çizen Korkmaz, "Bireysel hataların önüne geçemezsiniz.

Kazanamamanın verdiği gerginlik oluyor. Gerginlik hataya neden oluyor. İnanmadan, korkmadan, cesaretli olmadan hiçbir şey halledemezsiniz. Herkes bireysel hata yapıyor. Maçta iki bireysel hata ile kaybettik ama yola devam edeceğiz. Her türlü her şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalan haftaların önemine vurgu yapan Korkmaz, "Sonuna kadar devam edeceğiz. 10 maç 30 puan. Yılmadan, usanmadan devam edeceğiz. Düzelteceğiz. Bazı şeyleri değiştirmek için buradayız." şeklinde konuştu.

-GZT Giresunspor cephesi

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç boyunca sakin kalmayı ve iyi oyun oynamayı başardıklarını kaydetti.

Keleş, iki hafta rakiplere karşı 6 puan çıkardıklarına değinen Keleş, şöyle devam etti:

"Maça iyi başladık ama duran toptan gol yedik. Duran top bizim hastalığımız. Bunu çözemedik, bizi sıkıntıya soktu. İlk devrenin bitişi ve ikinci yarının başında attığımız gollerle 2-1 öne geçtik. Son anlarda rakibin uzun toplarına karşı biraz baskı yememize rağmen kazanmasını bildik. Oyuncularımın performansından memnunum. Böyle bir deplasmandan üç puan ile dönmek çok iyi. Önümüzde Antep maçı var. Bizim için çok önem arz ediyor. Onu da kazanırsak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz."

Deplasmanda oynamaları gereken şekilde oynadıklarına işaret eden Keleş, "İlk yarı sahamızda biraz açık verdik. İkinci yarı daha doğru oynadık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. İkili mücadeleler, istatistikler bizden yana olabilir. Bugün en önemli şey sakin kalabilmekti. Rakibimiz çok stresli maça çıkıyordu. Biz biraz daha sakin kaldık. Çoğu bölümünde iyi oynadık. Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını değerlendiren Keleş, maç öncesi de aynı düşüncelerde olduğunu, kendisini yanıltmadığını sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor maçının ardından
Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor maçının ardından
Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor maçının ardından
Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Bülent Korkmaz, Giresunspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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