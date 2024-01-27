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Bundesliga'da namağlup lider Leverkusen, Mönchengladbach ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Bundesliga'da namağlup lider Leverkusen, Mönchengladbach ile golsüz berabere kaldı

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) namağlup lideri Bayer Leverkusen, 4 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Bundesliga\'da namağlup lider Leverkusen, Mönchengladbach ile golsüz berabere kaldı
27.01.2024 - 23:38,
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Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) namağlup lideri Bayer Leverkusen, 4 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Bundesliga'nın 19. haftasında Bayer Leverkusen, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 19 maçın ardından 15 galibiyet 4 beraberlikle namağlup zirvede yer alan Bayer Leverkusen, puanını 49'a çıkardı.

Haftayı Augsburg'a karşı aldığı 3-2 galibiyetle kapatan liderin en yakın takipçisi Bayern Münih ise 47 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bundesliga'da namağlup lider Leverkusen, Mönchengladbach ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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