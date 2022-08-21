Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0

Bochum ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında Vonovia Ruhrstadion'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 7 golle kazandı.
Bayern Münih'e 7-0'lık çılgın galibiyeti getiren golleri, 4'te Leroy Sane, 25'te Matthijs De Ligt, 33'te Kingsley Coman, 40'ta ve 60'da Sadio Mane, 69'da Cristian Gamboa(k.k.) ile 76. dakikada Serge Gnabry attı.
Julian Nagelsmann yönetiminde ligde fırtınalar estiren Bayern Müih, E. Frankfurt'u 6-1, ikinci hafta ise Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmişti. Alman devi, Bundesliga'da ilk 3 haftada 15 gol atma başarısı gösterdi.
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