Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0 - Son Dakika
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Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0

21.08.2022 20:44

Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u 7-0 gibi sansasyonel bir skorla mağlup etti. Alman devi, bu sonuçla ilk 3 haftada ligde 15 gole ulaştı.

Bochum ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında Vonovia Ruhrstadion'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 7 golle kazandı.

MANE DUBLE YAPTI

Bayern Münih'e 7-0'lık çılgın galibiyeti getiren golleri, 4'te Leroy Sane, 25'te Matthijs De Ligt, 33'te Kingsley Coman, 40'ta ve 60'da Sadio Mane, 69'da Cristian Gamboa(k.k.) ile 76. dakikada Serge Gnabry attı.

Bayern Münih, Bochum deplasmanında 7 gol attı! İlk 3 hafta sonunda ulaştıkları rakam hayret verici
Bayern Münih, Bochum deplasmanında 7 gol attı! İlk 3 hafta sonunda ulaştıkları rakam hayret verici
Bayern Münih, Bochum deplasmanında 7 gol attı! İlk 3 hafta sonunda ulaştıkları rakam hayret verici

TOPLAM 15 GOL ATTILAR

Julian Nagelsmann yönetiminde ligde fırtınalar estiren Bayern Müih, E. Frankfurt'u 6-1, ikinci hafta ise Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmişti. Alman devi, Bundesliga'da ilk 3 haftada 15 gol atma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Spor Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0 - Son Dakika
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