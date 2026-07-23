Burak Akıncı PFC ARDA ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Burak Akıncı PFC ARDA ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Burak Akıncı PFC ARDA ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı
23.07.2026 13:14
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17 yaşındaki Türk futbolcu Burak Akıncı, PFC ARDA ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bulgaristan 1. Lig takımlarından PFC ARDA, altyapısından yetişen Türk futbolcu Burak Akıncı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bulgaristan temsilcisi PFC ARDA'nın altyapısında yetişen 17 yaşındaki Burak Akıncı, gösterdiği başarılı performansın ardından A takım kadrosuna dahil oldu. 14 Ağustos 2008 doğumlu Burak Akıncı, 4 Aralık 2024 tarihinde ARDA U18 formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Ludogorets'e gol atarak dikkatleri üzerine çekerken, geçtiğimiz sezon Elite Grup'ta da oynadığı 23 maçta 6 gole imza attı.

Teknik Direktör Alexander Tunchev tarafından sık sık A takım antrenmanlarına alınan 17 yaşındaki futbolcu, gelişimiyle teknik heyetin dikkatini çekti.

Türk futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Burak Akıncı'nın hedefi, A takım formasıyla kalıcı olmak ve Avrupa futbolunda önemli yerlere gelmek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Akıncı PFC ARDA ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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