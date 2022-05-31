Burak Elmas: Galatasaray Spor Kulübü olarak gerekli tepkiyi gösterdik

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Maalesef bir organizasyon bozukluğu vardı. Herhalde burada bazı profesyonel arkadaşların kendi almış oldukları inisiyatif veya ilk maçtan duydukları rahatsızlıktan ötürü organizasyon hataları olmuş olabilir. Biz de zaten Galatasaray Spor Kulübü olarak gerekli tepkiyi gösterdik. Burada üzücü olan kendilerinin kazanmış oldukları Avrupa başarısını ilk kutlayan kulüp olmamızdır" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ile yaptığı iş birliği sonucunda erkek voleybol takımı için sponsorluk anlaşması imzaladı. Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

Başkan Burak Elmas, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, "Biz göreve geldiğimizden beri Başkan İbrahim Hatipoğlu ve yönetimi ile çok yakın çalışma fırsatı bulduk. Dönemimiz içerisinde görev yaparken bizim de Galatasaray Derneği olarak çok takdirimizi kazandılar. Bunun da sebebi, Galatasaray'da hangi yönetimi olursa olsun, tarafsız bir şekilde sadece Galatasaray'a hizmet etme iç gücüsüyle Galatasaray'ın farklı konularına destek vererek bir iş insanları derneğinin yapması gereken her şeyi, Galatasaray siyasetinden uzak kalarak bu güne kadar eksiksiz olarak yerine getirdiler. Bugün yaptığımız anlaşmanın dışında, Galatasaray'ın farklı konularına da herhangi bir ön plana çıkma arzusu olmadan, birçok yerde destek oldular. Tesislerimizde gereken acil yatırımlardan, naklen yayınlarımızın bazılarına destek vermek olsun, Galatasaray'ın farklı sorunlarına hızlı şekilde destek oldular. Bugün de daha büyük anlaşma ile taçlandırıyorlar. Eminim burada kalmayacak, birçok yönetimde de destek verecekler" şeklinde konuştu.İBRAHİM HATİPOĞLU: HİZMET ETME ADINA KOŞMAYA DEVAM ETTİK1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu ise anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "Galatasaray Spor Kulübü büyük bir aile. Bu ailenin reisi de Galatasaray Spor Kulübü başkanıdır. Biz de bu camia içerisinde yer alan bir yapıyız. Son 4 yıldır derneğin yönetiminde görev yapıyorum. 4 yıllık dönemde her yıl güzel anlaşma paketin içerisinde hizmet etme fırsatı bulunuyoruz. Serüven ilk yıl Tekerlekli Sandalye takımına sponsorluk desteği ile başladı. Daha sonra stadyumda GSYİAD adına, bir lounge alanı ve tribün oluşturduk. 2021 yılında 'Aslan gibi sponsor' kampanyasında sponsorluk anlaşması yapmaktan mutluluk duymuştuk. Bu yıl da hizmet etme adına koşmaya devam ettik. Önümüzdeki dönemlerde de bu anlaşmaları büyüterek yapmanın sözünü vererek tekrar teşekkür ediyorum. Anlaşmamız hayırlı olsun."BURAK ELMAS: BURADA ÜZÜCÜ OLAN KENDİLERİNİN KAZANMIŞ OLDUKLARI AVRUPA BAŞARISINI İLK KUTLAYAN KULÜP OLMAMIZDIRSponsorluk anlaşmasında gündemle ilgili gelen soruları yanıtlayan Burak Elmas, Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Salonda organizasyon hataları olduğuna değinen Elmas, "Biz 1'inci maça gittik ve çok da güzel sonuç aldık. Herhangi bir sorun yaşanmadı fakat ikinci maçta sadece benim şahsımın Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın oturması gereken yerin belli olmamasından ziyade birçok olay yaşandı. Bize verilen biletlerde bizim üyemiz olan birçok arkadaşımız tek tek oradan çıkartılmaya çalışıldı. Maalesef bir organizasyon bozukluğu vardı. Herhalde burada bazı profesyonel arkadaşların kendi almış oldukları inisiyatif veya ilk maçtan duydukları rahatsızlıktan ötürü organizasyon hataları olmuş olabilir. Biz de zaten Galatasaray Spor Kulübü olarak gerekli tepkiyi gösterdik. Burada üzücü olan kendilerinin kazanmış oldukları Avrupa başarısını ilk kutlayan kulüp olmamızdır. Galatasaray'ın herhalde o seviyede mücadele etmesi beklenmiyordu. Galatasaray o seviyede bu kadar kuvvetli bir mücadele ortaya koyunca herhalde bazı profesyonel arkadaşlar rahatsız olmuş olabilir" ifadelerini kullandı."ADALET İSTEMEK CESURLARIN İŞİDİR"

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini de değerlendiren Burak Elmas, şöyle konuştu: "TFF ile ilgili ilk göreve geldiğimiz günkü beklentimiz ile bugünkü beklentimiz arasında hiçbir fark yok. Biz baştan beri aynı şeyi söyledik. Adalet istemek cesurların işidir. Çünkü ilk önce rakibiniz için adalet isteyeceksiniz. O cesareti gösteremediğiniz müddetçe hiçbir zaman gerçek anlamda adaleti sağlayamazsınız. Biz şeffaf, kurulların ahbap-çavuş ilişkisi ile oluşturulmadığı, kulüplere göre farklı kararların alınmadığı, hatta bazen kendi kulübümüzün dahi canını yakacak, üzecek kararları kabulleneceğimiz kararlar, baştan beri bunu yaptık. Bir federasyon istiyoruz. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelmiş olduğu noktada çok kısa zamanda kurullarından, Merkez Hakem Kurulu ve alt yapılanmalarına kadar sadece bir yönetimin çözemeyeceği kadar büyük sorunları var. Bu çözümün adımlarını atacak bir federasyon arzuluyoruz. Umarım böyle bir yapılanma oluşur. Bütün kulüplerle de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türk futbolu için en doğru kararları vermek adına gelişmeleri izliyoruz. Bölgesel Amatör Lig'lerinin de sesinin duyulduğu bir federasyon oluşmasını diliyoruz."