Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı! - Son Dakika
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Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!

05.06.2022 20:53

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlık seçimini Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddialara Onur Tuğrul ve Ali Naci Küçük ile yaptığı röportajda yanıt verdi. Elmas, "Sanırım buna Fatih Hoca da inanıyor." derken Terim'in kendisine, "Başkan'ı ben getirdim, ben göndereceğim." şeklinde bir mesaj yolladığını belirtti.

Seçime sayılı günler kala Galatasaray Başkanı Burak Elmas, VOLE Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Elmas'ın Fatih Terim hakkında söyledikleri ise büyük ses getirdi.

"SANIRIM BUNA FATİH HOCA DA İNANIYOR"

Kendisine seçimi Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Burak Elmas, "Sanırım buna Fatih Hoca da inanıyor. Bana haber yolladı ayrılıktan sonra arkadaşlarım vasıtasıyla, 'Başkan'ı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Fatih Terim, Burak Elmas, Fatih Hoca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı! - Son Dakika


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