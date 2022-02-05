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Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi - Son Dakika

Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi

05.02.2022 17:32
Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların Şubat Ayı Olağan Genel Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gomis'in sözleşmesindeki küme düşmeme bonusu iddialarına sert cevap veren Elmas, "Gomis'in kontratında 250 milyon lira küme düşmeme bonusu olduğu söyleniyor, bu çok çok yanlıştır." diye konuştu.

Galatasaray'da Şubat Ayı Olağan Genel Divan Kurulu Toplantısı gerçektirildi. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas yaptığı açıklamada Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen küme düşmeme bonusu iddialerına yanıt verdi.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"BU ÇOK ÇOK YANLIŞ"

"Gomis'in kontratında 250 milyon lira küme düşmeme bonusu olduğu söyleniyor, bu çok çok yanlıştır. Olmayan şey için haber çıkıyor, üyemiz tarafından doğruymuş gibi kabul ediliyor. Hesap soruluyor" ifadelerini kullandı.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

İçeride hala benim yöneticilerime, ben kendimi geçtim. Profesyonel çalışanlara, tek tek yöneticilerime Galatasaraylılar tarafından itibar suikasti yapılıyor."

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Bafetimbi Gomis, Divan Kurulu, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına 'Küme düşmeme bonusu' tepkisi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi - Son Dakika
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