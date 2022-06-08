Burak İnce: A Milli Takım'a yükseleceğim

"Milli takım gurur meselesi"

"Öncelikli hedefim kendimi Arminia Bielefeld'de kanıtlamak"

"Bundesliga çok kaliteli bir lig"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Türkiye Ümit Milli Takım ve Bundesliga 2 ekibi Arminia Bielefeld forması giyen orta saha oyuncusu Burak İnce, "A Milli Takım'a yükseleceğimi düşünüyorum. Arminia Bielefeld'de süre almaya başladım. Burada da kendimi gösterdiğim sürece milli takım kapısı her zaman açık" dedi.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan, 14 Haziran Salı günü ise Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ay-yıldızlılarda, Arminia Bielefeld forması giyen Burak İnce, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIM GURUR MESELESİ"

Milli takımda yer almanın gurur verici olduğunu söyleyen İnce, "Milli takım bizim için gurur meselesi, buraya severek geliyoruz. Hedefimizde A Milli Takım. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. 2 maça da kazanmak içi çıkacağız. Bazı arkadaşlarımız Ümit Milli Takım'a veda ediyor, onları da güzel bir şekilde uğurlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELECEĞİM"

A Milli Takım'da forma giyme hedefiyle çalıştığını belirten 18 yaşındaki futbolcu, "Burada herkesin hedefi A Milli Takım. Benim de hedefim o. A Milli Takım'a yükseleceğimi de düşünüyorum. Arminia Bielefeld'de süre almaya başladım. Burada da kendimi gösterdiğim sürece milli takım kapısı her zaman açık" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİM KENDİMİ ARMINIA BIELEFELD'DE KANITLAMAK"

Önceliğinin kendisini Almanya'da kanıtlamak olduğunu söyleyen İnce, "Bundesliga'ya gittim ama istemediğimiz bir sezon oldu. Küme düştük ama Bundesliga 2'de her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Çok kaliteli bir lig. Öncelikle kendimi orada kanıtlayarak ilerlemeyi hedefliyorum. Bundeliga'ya gittiğimde antrenmanların yüzde yüz olduğunu gördüm. Öncelikli hedefim Arminia Bielefeld. Orada kendimi kanıtlayacağım ve sonrasında önüme bakacağım" diye konuştu.