Burak Kızılhan: Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı - Son Dakika
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Burak Kızılhan: Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi ve sarı-lacivertli takıma operasyon çekildiğini söyledi. Kızılhan, ''Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır'' ifadelerini kullandı.

26.04.2025 22:21  Güncelleme: 22:59
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren Kızılhan, sarı-lacivertli takıma operasyon çekildiğini savundu.

"BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Burak Kızılhan, "Taraftarımıza çok teşekkürler, 90 dakika boyunca takımın yanında yer aldılar ve galibiyette büyük etken oldular. Türkiye'de ve Avrupa'da hep yanımızdalar. Her maçı kazanmak istiyoruz ve rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş derbisini kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON"

Hakem kararlarına tepki gösteren Kızılhan, "Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır. Verilmeyen penaltılar var. Dzeko'nun ayağına net basıldı, ikinci pozisyonda iki elle Dzeko'yu ittiler. Ayrıca kırmızı kart olmalıydı. Üçüncüsünde dayanamadılar ve verdiler. Bu da verilmese ne olurdu, bilmiyorum! Verilen kararlar, verilmeyenler... Kartlar, Kostic cezalı duruma düştü. Kostic'in bir pozisyonu var, diğer maçta cezalı duruma düştü. İrfan Can, dirsek yedi. Kendini tutmasa, o da ceza alacaktı" dedi.

"DERBİYE YABANCI HAKEM VERMEZLER"

Derbinin hakemi hakkında taleplerini dile getiren sarı-lacivertli idareci, "Fenerbahçe'ye bu akşam büyük bir operasyon çekildi! Derbide yabancı hakem isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum. Yabancı VAR devam etmeli! Yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir" değerlendirmesini yaptı.

"ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ"

Son olarak şampiyonluk şartlarıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Allah'tan ümit kesilmez! Tüm maçlarımızı kazanıp, rakibin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Burak Kızılhan: Fenerbahçe\'ye büyük bir operasyon yapıldı
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Son Dakika Spor Burak Kızılhan: Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • bindokuzyüzüç semih:
    bi sürü şikayet uydurup hala tffyi hacıyı istifaya çağırmıyolar ya. ligde bi kere bile kırmızı görmedin, rakiplerin penaltı kazanamıyo işine geliyor tabii... BEŞİKTAŞ'a gelince sadece bizimkiler kart görüyor, Rafa her maç biçiliyor faul verilmiyor faul !!! tff istifa! 89 3 Yanıtla
  • Semih:
    Hakem desteği olmasa, sponsor takımların yedeklerle çıkmasa, kaleciler topları tesadüfen ellerinden kaçırmasa küme düşücen be! Ligi büyük takımlar ve şerefli şehir takımlarıyla kursak sonuncu oluyosunuz, ligin tepesindeki takımlara karşı hep mağlubiyet aldınız. 57 1 Yanıtla
  • 033248:
    Kalecinin yediği gollere bakınca bence de 5 dakikalık bir operasyon çekildi. 55 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Şenol Güneş: "HACIOSMANOĞLU dikkat et. camialardan bir TARAF OLMA. federasyon başkanlığı önemli bir yer. sen düzgün ve delikanlı adamsın. etrafında dolduruşla sana beyan verdirip ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar, alttaki düğmeyle dövüştürüyorlar. üzülüyorum da ona. seviyorum onu." Türkleri aşağılayanlara karşı dik durmadın! Trabzon'u fb sevdan için harcadın! feNerasyon İSTİFA ! 41 2 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    yeter ya ne operasyonu çekip gidin taraftar istemiyor istifa edin hangi yüzle hala operasyon yapıldı diyorsunuz sizi istemiyor Mourinhonuda al git yazıklar olsun size Fenerbahçe sayenizde ne hale geldi 30 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    hastır derler adama. 24 2 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    operasyonmu çekildi??????.bunlar kendileri her bedava penaltı kazandığında rakip maçı verdiğinde böyle açıklama yaparak haklı duruma geçmeye çalışıyolar ama yemezlerrrrrrrrr el nesri kafası tutup kendini atıyor al sana penaltı doğru operasyon var ama kime acaba.tam komedi açıklama şaşırmadık 24 0 Yanıtla
  • Göztepeli:
    tff fb için şehir şehir hak yedikçe, kuralları hukuksuzca çiğnetmeye devam ettikçe, sarı öküzü verdikçe sıra hepinize gelir. BJK GS TS ve anadolu kulüpleri ayakta uyutuluyor, devam edin siz bunların her şımarıklığını onaylatmaya. 22 1 Yanıtla
  • trgyky1978:
    işiniz gücünüz vır vır vır kazanman gereken Galatasaray maçını sahanda kaybetmişsin daha doğrusu ligde ilk 5 giren hiç bir takımı yenememişsin bize operasyon çekiliyor diyorsun ar damarınız çatlamış inadına şampiyon GALATASARAY 19 1 Yanıtla
  • Galatasaray 0606:
    Ağam eğlenir :) 10 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    A BUGÜN ACUN KONUŞMAMIŞ 6 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    yapıdır yapıı 5 0 Yanıtla
  • Semih:
    ilk maçta Antep'in 3 net penaltısı verilmedi (osayi el smacı, becao çelme ve rakip forma çıkarma, ismail itme ve iki kez basma) ve FBnin golü öncesi de ayağa basmaya faul iptal olmalı dediler hakem yorumcuları. Şu tek maçtaki olaylar bile sruşturma sebebi! Sürekli FB lehine ofsayttan goller, uydurma penaltılar veya rakibe verilmeyen penaltılar, çıkan kırmızılar! Adil yönetilse ilk 10'a giremezdi bunlar ama sponsor takımlar ve hakemler var! 0 0 Yanıtla
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