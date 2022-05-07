Burak Kızılhan: "Kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu" - Son Dakika
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Burak Kızılhan: "Kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu"

07.05.2022 11:52

- Burak Kızılhan: "Kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu" Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yargıtay'ın beraat kararını onamasının ardından, 2011'in kumpas oluşunu kabul edemeyen ve 2011'de kumpasta rolü olan FETÖ üyesi polislerin haklarında mahkumiyet...

- Burak Kızılhan: "Kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu"

İSTANBUL - Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yargıtay'ın beraat kararını onamasının ardından, 2011'in kumpas oluşunu kabul edemeyen ve 2011'de kumpasta rolü olan FETÖ üyesi polislerin haklarında mahkumiyet kararına karşı itiraz başvurusu reddedildiğini iade ederek, kumpas karşısındaki haklılıklarının bir kez daha kanıtlanmış olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni bir dönemde bir arada olduklarını ifade eden Kızılhan, "9 Nisan 2022 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. Çetin geçen yarış sonucu Uğur Dündar başkanlığa seçildi ve kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Adaylığını koyan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına değer katmak için uğraşan tüm değerli büyüklerimize kulübümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ne kadar derin bir insan kaynağına sahip olduğunu ve Fenerbahçe için sorumluluk almaya hazır olduklarını gösterdiler. Bu noktada Vefa Küçük'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Vefa başkan adil yaklaşımıyla herkesin büyük saygı duyduğu bir başkan oldu. Kulübümüze yaptığı katkılarla camianın sevgi ve saygısını kazanmıştı. Her daim divanı aklı selim temsil eden bir kişi oldu. Vefa Küçük, hiç şüphesiz ki Fenerbahçe için yaptıklarıyla tarihe geçmiştir. Her daim kişiliği ve başkanlığıyla anılacaktır. Kendisine kulübümüz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu"

3 Temmuz 2011'de başlayan futbolda Fenerbahçe'yi ele geçirmeye odaklı sözde şike davasında Yargıtay'ın beraat kararını onamasının ardından, 2011'in kumpas oluşunu kabul edemeyen ve 2011'de kumpasta rolü olan FETÖ üyesi polislerin haklarında mahkumiyet kararına karşı itiraz başvurusu reddedildi. Böylece ilk günden bu güne haklıyız kazanacağız dediğimiz kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu" diye konuştu.

Burak Kızılhan: Kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu
Burak Kızılhan: Kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu
Burak Kızılhan: Kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu
Burak Kızılhan: Kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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