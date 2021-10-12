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Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü - Son Dakika

Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü

12.10.2021 09:36

A Milli Takım'ın Letonya deplasmanında ortaya koyduğu futbol tartışma konusu oldu. Son 15 dakika hariç A Milliler, pozisyon bulmakta zorlandı. En çok tartışılan isim Burak Yılmaz oldu. Son saniyedeki penaltı golüne kadar Burak hakkında ağır yorumlar yapıldı. Tecrübeli kaptan penaltıyı gole çevirse de tepkilerden kurtulamadı. Burak'ın Letonya maçındaki etkisiz görüntüsü, top kayıpları ve hakeme hakaret içerikleri itirazları sebebiyle futbolseverler çileden çıktı.

Burak Yılmaz yine tartışma konusu oldu. A Milli Takım'da son maçlarda Hakan Çalhanoğlu ile birlikte performansı düşen tecrübeli kaptan, son sınavda adeta futbolseverleri çıldırttı. Burak'ın ortaya koyduğu performans dışında hakemle girdiği tartışmalar da dikkat çekti. Ekranlara birçok kez hakaret ederken yakalandı. Sosyal medyada, Burak'ın hakemle münakaşa ettiği anlarda ikinci sarıdan kırmızı kart göreceği yorumları yapıldı.

Kaptan, son saniyede penaltıyı alıp gole çevirdi. Ancak bu da yeterli olmadı. Burak hakkında yapılan olumsuz yorumların sayısı bir hayli fazlaydı.

İşte bazı yorumlar:

Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da yaranamıyor! Tepkilerin haddi hesabı yok
Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da yaranamıyor! Tepkilerin haddi hesabı yok
Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da yaranamıyor! Tepkilerin haddi hesabı yok
Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da yaranamıyor! Tepkilerin haddi hesabı yok
Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da yaranamıyor! Tepkilerin haddi hesabı yok
Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da yaranamıyor! Tepkilerin haddi hesabı yok
Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da yaranamıyor! Tepkilerin haddi hesabı yok
Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Milli Takım, Hakaret, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü - Son Dakika
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