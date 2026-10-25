Burak Yılmaz, Göztepe'ye 2-0 yenilen Çorum FK'nın ilk yarıyı kaybettiğini söyledi - Son Dakika
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Burak Yılmaz, Göztepe'ye 2-0 yenilen Çorum FK'nın ilk yarıyı kaybettiğini söyledi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çorum FK, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 yenildi. Teknik Direktör Burak Yılmaz, yenilgiyi ilk devrede yapılan iki bireysel hataya bağlayarak ikinci yarıdaki reaksiyondan memnun olduğunu ve Erzurumspor maçına odaklandıklarını aktardı.

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçını ilk devrede kaybettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi şekilde hazırlandıklarını ama istedikleri gibi olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bugün maça oldukça iyi hazırlandığımızı düşünüyorduk. Amacımız, Göztepe'nin fiziksel oyununa; taç atışları, kornerler ve diğer duran toplar dahil olmak üzere her alanda karşılık vermek ve bu sayede galibiyete ulaşmaktı. Ancak bu stratejileri uygulama fırsatı bulamadan, yaptığımız iki bireysel hata sonucunda kalemizde gördüğümüz gollerle 2-0 mağlup duruma düştük. Göztepe'nin oyun karakterini yakından biliyoruz. Her ne kadar kolay analiz edilebilen bir takım gibi görünse de, yaklaşık 3-4 yıldır benimsedikleri bu sistemle her rakibe zorluk çıkarabiliyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz teknik odaklı bir ekibiz; daha çok teknik ve taktik konulara odaklanırken, futbolun fiziksel gerçekliğini de göz ardı etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bireysel hatalar yaptık"

Mücadelede yaşanan fiziksel zorluklara ve bireysel hatalara değinen Yılmaz, "Fiziksel mücadelelere ve ikili mücadelelere bakıldığında, sahada bu üstünlüğü kuran tarafın ayakta kaldığı ve oyunda özgüven kazandığı görülmektedir. Karşılaşma tam olarak bu şekilde gerçekleşti. Oyuncularımızın bir kısmı bireysel hatalar yaptılar ancak canları sağ olsun; başımızı kaldırıp önümüzdeki Erzurumspor maçına odaklanacağız. Göztepe ilk dakikalarda sahamızda bize baskı kurmaya çalıştı, ancak skoru aldıktan sonra aynı yoğunlukta bir pres uygulamadılar. Çünkü 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Göztepe, doğası gereği skoru koruma içgüdüsüyle geriye çekildi. Biz de bu durum sonucunda rakip sahada geniş alanlar boşaldığı için kendi sahamızda pas yapmanın bir anlamı kalmadığını değerlendirdik. Onlara kendi yöntemleriyle karşılık vererek Thiam'ı oyuna dahil ettik ve ikinci topları kazanarak hızla hücuma çıkmayı planladık. Bu hamlemizde de oldukça başarılı olduk; Thiam sorumluluğunu yerine getirdi, kendisine teşekkür ederim. Bu yaşta büyük bir özveriyle çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Maçı ilk devrede kaybettiklerini ve futbolcularının ikinci yarıdaki reaksiyonundan memnun olduğunu belirten Yılmaz, "Aslında maçı ilk devrede kaybettik. Oyuncularıma ikinci yarıda ortaya koydukları reaksiyondan dolayı teşekkür ediyorum. Görüldüğü gibi devrede 3-4 net pozisyon yakaladık ancak değerlendiremedik; futbolun doğasında bu tür sonuçlar da var. Göztepe her ne kadar analiz edilmesi kolay bir takım gibi görünse de kesinlikle çok güçlü yönlere sahip. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigErzurumspor KulübüBurak YılmazÇorumSporSon Dakika

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