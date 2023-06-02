Burak Yılmaz, gün ve saat verdi! Kamera karşısına geçip her şeyi anlatacak - Son Dakika
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Burak Yılmaz, gün ve saat verdi! Kamera karşısına geçip her şeyi anlatacak

02.06.2023 17:11

Fortuna Sittard'dan beklenmedik şekilde ayrılan Burak Yılmaz'ın, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım sonrası futbolu bırakacağı iddia edilmişti. Deneyimli santrfor yeni açıklamasında, "Pazartesi günü saat 16:00'da Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacağım." ifadelerini kullandı.

Son olarak Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'ın formasını giyen Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım çok konuşulmuş ve futbolu bırakacağı öne sürülmüştü. Deneyimli golcü yeni bir duyuruda bulunarak, basın toplantısı yapacağını açıkladı.

"PAZARTESİ GÜNÜ BASIN TOPLANTISI YAPACAĞIM"

Deneyimli santrfor yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 16:00 da Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacağım. Değerli basın mensuplarını bekliyorum. Sevgiler." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINA KUM SAATİ EKLEMİŞTİ

Burak Yılmaz daha önce paylaştığı videoda kariyerinde formasını giydiği takımların formalarını paylaştı. Deneyimli golcünün paylaşımına ayrıca kum saati eklemesi merak uyandırmıştı.

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Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, gün ve saat verdi! Kamera karşısına geçip her şeyi anlatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz, gün ve saat verdi! Kamera karşısına geçip her şeyi anlatacak - Son Dakika
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