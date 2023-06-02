Son olarak Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'ın formasını giyen Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım çok konuşulmuş ve futbolu bırakacağı öne sürülmüştü. Deneyimli golcü yeni bir duyuruda bulunarak, basın toplantısı yapacağını açıkladı.
Deneyimli santrfor yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 16:00 da Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacağım. Değerli basın mensuplarını bekliyorum. Sevgiler." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz daha önce paylaştığı videoda kariyerinde formasını giydiği takımların formalarını paylaştı. Deneyimli golcünün paylaşımına ayrıca kum saati eklemesi merak uyandırmıştı.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz, gün ve saat verdi! Kamera karşısına geçip her şeyi anlatacak - Son Dakika