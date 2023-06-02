Burak Yılmaz, gün ve saat verdi! Kamera karşısına geçip her şeyi anlatacak

Fortuna Sittard'dan beklenmedik şekilde ayrılan Burak Yılmaz'ın, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım sonrası futbolu bırakacağı iddia edilmişti. Deneyimli santrfor yeni açıklamasında, "Pazartesi günü saat 16:00'da Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacağım." ifadelerini kullandı.

Son olarak Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'ın formasını giyen Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım çok konuşulmuş ve futbolu bırakacağı öne sürülmüştü. Deneyimli golcü yeni bir duyuruda bulunarak, basın toplantısı yapacağını açıkladı. "PAZARTESİ GÜNÜ BASIN TOPLANTISI YAPACAĞIM" Deneyimli santrfor yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 16:00 da Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacağım. Değerli basın mensuplarını bekliyorum. Sevgiler." ifadelerini kullandı. PAYLAŞIMINA KUM SAATİ EKLEMİŞTİ Burak Yılmaz daha önce paylaştığı videoda kariyerinde formasını giydiği takımların formalarını paylaştı. Deneyimli golcünün paylaşımına ayrıca kum saati eklemesi merak uyandırmıştı.

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