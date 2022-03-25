Burak Yılmaz, milli takım kampından ayrıldı - Son Dakika
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Burak Yılmaz, milli takım kampından ayrıldı

25.03.2022 15:44
Burak Yılmaz, milli takım kampından ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun, milli takımın Porto kentindeki kampında TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcular, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve personelle vedalaştığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirterek, UEFA Uluslar Ligi ile 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Burak Yılmaz, milli takım kampından ayrıldı
Burak Yılmaz, milli takım kampından ayrıldı
Burak Yılmaz, milli takım kampından ayrıldı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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