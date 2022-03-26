Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı - Son Dakika
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Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

26.03.2022 00:57
Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

Türkiye'nin, Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Porto'daki kampından ayrıldı.

Türkiye'nin, Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Porto'daki kampından ayrıldı.

Burak Yılmaz, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.

Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi. - İSTANBUL

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Burak Yılmaz, Milli Takım, Play Off, Porto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı - Son Dakika


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