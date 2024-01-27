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Burak Yılmaz, Mondihome Kayserispor'un yeni teknik direktörü olarak şehre geldi - Son Dakika
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Burak Yılmaz, Mondihome Kayserispor'un yeni teknik direktörü olarak şehre geldi

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Burak Yılmaz, Kayseri'ye geldi. Yılmaz, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri tarafından karşılandı ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Kayserispor camiasına ve Başkan Ali Çamlı'ya teşekkür ederek, genç ve hırslı bir antrenör olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da havalimanında Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

Burak Yılmaz, Mondihome Kayserispor\'un yeni teknik direktörü olarak şehre geldi
27.01.2024 - 19:23,
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Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Burak Yılmaz, şehre geldi.

Yılmaz, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, kendisine güvenen Kayserispor camiası ve Başkan Ali Çamlı'ya teşekkür ederek, "İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz." dedi.

Havalimanına gelen sarı-kırmızılı taraftarlar da yaktıkları meşalelerle Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA
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