Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam antrenmanın devam eden bölümünde salonda kuvvete yönelik uygulamalara yer verildi. Kırmızı-siyahlılar, günün saha çalışmalarını dar alan oyunuyla sürdürdü. Bu bölümde oyun temposu, çabuk karar verme ve takım halinde hareket etme üzerinde duruldu.

Çorum FK, Fenerbahçe hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.