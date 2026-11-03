Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Çorum FK, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlığına Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Antrenmanda ısınma, rondo ve kuvvet çalışmasının ardından dar alan oyunuyla tempo ve takım halinde hareket üzerinde duruldu; hazırlık yarın sürecek.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam antrenmanın devam eden bölümünde salonda kuvvete yönelik uygulamalara yer verildi. Kırmızı-siyahlılar, günün saha çalışmalarını dar alan oyunuyla sürdürdü. Bu bölümde oyun temposu, çabuk karar verme ve takım halinde hareket etme üzerinde duruldu.

Çorum FK, Fenerbahçe hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigBurak YılmazFenerbahçeÇorumSporSon Dakika

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