Burhan Akbudak, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Burhan Akbudak, "İnşallah geçen yıl yaptığım hatayı yapmadan altın madalya ile ülkeme dönmek istiyorum" dedi. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, yarı finalinde karşılaştığı Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenerek adını finale yazdırdı. Altın madalya için yarın Özbekistanlı Jalgasbey Berdimuratov ile karşılaşacak olan milli güreşçi, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yılki hedefim inşallah geçen yıl yaptığım hatayı yapmadan altın kemerle ülkeme dönmek. Tek hedefim bu şu an. Her şey istediğimiz gibi gitti. Yarın final maçım var. Oraya konsantre olacağım. Ben ilki başlattım. Devamında arkadaşlarıma bir enerji olur umarım. Devamı da onlardan gelir diye umuyorum inşallah. Bana dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Yarın daha önemli bir gün var. İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

- Sırbistan