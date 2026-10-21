Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı spor etkinlikleri bir hafta sürecek - Son Dakika
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Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı spor etkinlikleri bir hafta sürecek

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Burhaniye\'de Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yılı spor etkinlikleri bir hafta sürecek
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Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı için düzenlediği spor programı, Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvasıyla başladı. Bir hafta boyunca gençler farklı branşlarda mücadele edecek, ödüller 27 Ekim'deki törenle sahiplerini bulacak.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen sportif etkinlikler, Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası ile başladı. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, bir hafta boyunca farklı spor branşlarında gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun spor sahalarına taşınacağı organizasyonda genç sporcular; masa tenisi, basketbol, atletizm ve voleybol branşlarında mücadele edecek. Etkinlik programı kapsamında 20 Ekim'de Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası ile başlayan ve bir hafta sürecek müsabakalar, 21 Ekim'de Basketbol 3x3 Turnuvası, 22 Ekim'de ise kız ve erkek 400 metre kategorilerinde atletizm yarışları düzenlenecek. 23, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı Gençler Voleybol Turnuvası gerçekleştirilecek. Bir hafta sürecek müsabakaların ardından 27 Ekim'de düzenlenecek ödül töreni, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Dereceye giren sporcular ödüllerini törenle alacak.

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor organizasyonlarının önemine dikkat çekerek, gençlerin spora katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Alparslan, "Cumhuriyetimizin 103. yılını sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir hafta boyunca farklı branşlarda gerçekleştireceğimiz müsabakalarla gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz." dedi. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilecek tüm müsabakalara sporcuları ve vatandaşları davet etti.

Kaynak: İHA
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