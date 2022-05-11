Burhaniye'de kano sporu gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'de kano sporu gelişiyor

11.05.2022 12:17
Burhaniye'de kano sporu gelişiyor

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesi ile deniz mevsimi başlarken, kano sporu yapanların sayısı da arttı.

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesi ile deniz mevsimi başlarken, kano sporu yapanların sayısı da arttı. Ören sahilinde kano sporu yapan Kaan Tuna, denizi çok sevdiğini söyledi.

Burhaniye'de mavi bayraklı Ören plajında deniz mevsimi başlarken, kano sporu yapanların sayısı da arttı. İstanbul'dan gelen 46 yaşındaki Kaan Tuna da, kano sporuna öncülük yaptı. Denizi çok sevdiğini anlatan Kaan Tuna, "Yazı Burhaniye de geçiriyorum. Özellikle Ören sahilini çok seviyorum. Her gün denize giriyorum. Bu arada oğlum Kerem Tuna ile birlikte kano sporu yapıyoruz. Kano sporu karın ve kol kaslarını geliştiriyor. Kısacası deniz bana sağlık kazandırıyor. Ören sahili ipek gibi kumu ve tarihi meşe ağaçları ile eşsiz bir yer. Herkes i Ören'e bekliyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de kano sporu gelişiyor
Burhaniye'de kano sporu gelişiyor

YORUMLAR
500
Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular

Ören, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burhaniye'de kano sporu gelişiyor - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 18:30:57. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye'de kano sporu gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement