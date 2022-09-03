Burhaniyeli atletler Balıkesir'de koşacak - Son Dakika
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Burhaniyeli atletler Balıkesir'de koşacak

03.09.2022 15:26
Burhaniyeli atletler Balıkesir'de koşacak

Burhaniye'de Körfez Koşu Grubunda yer alan 10 atlet, 14. İsmail Akçay Koşusu'na katılmak üzere Balıkesir'e gitti.

Burhaniye'de Körfez Koşu Grubunda yer alan 10 atlet, 14. İsmail Akçay Koşusu'na katılmak üzere Balıkesir'e gitti. Atletler, 4 Eylül'de Balıkesir'in kurtuluşu anısına düzenlenecek olan 14. İsmail Akçay Koşusu'na iddialı hazırlandı.

12 km uzunluğundaki parkurda koşulacak olan 14. İsmail Akçay Koşusu, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda başlayıp, şehir içinde dolaşacak ve yine stadyumda son bulacak. Koşu için 8 Eylül Stadında hazırlandıklarını anlatan Erem Örs," Koşuya Burhaniye'yi temsilen, Körfez Koşu Grubu'ndan 10 sporcumuz ile katılacağız. Grup olarak amacımız Burhaniye'yi en iyi şekilde temsil etmenin yanı sıra, sporu geniş kesimlere yaymak ve sevdirmek. Bize destek olan Burhaniye halkı ve Burhaniye Belediyesi'ne, ayrıca ulaşım desteği sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Yarış sonrası neticeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız. Misyon ve vizyonumuz, birlik, beraberlik, dayanışma, mücadele duygularını geliştirirken zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetişmesine vesile olmaktır" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

İsmail Akçay, Balıkesir, Körfez, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniyeli atletler Balıkesir'de koşacak - Son Dakika

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