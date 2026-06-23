Burkina Faso Büyükelçileri Beşiktaş\'ı Ziyaret Etti

Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some ile Spor Büyükelçisi Charles Kabore, Beşiktaş Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Futbol Akademisi ve Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Tuncay Yanık, Futbol Akademisi İcra Komitesi Üyesi Cem Yılmaz, Futbol Akademisi Dış İlişkiler Sorumlusu Yağız Berke ile Futbol Akademisi Etkinlik ve Seyahat Yöneticisi Mert Öztürk, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some ile Spor Büyükelçisi Charles Kabore'yi ağırladı.

Ziyarette, Burkina Fasolu genç yeteneklerin siyah-beyazlı kulübe kazandırılması ve kulübün Afrika'da bilinirliğini artırma amacıyla gelecekte yapılabilecek iş birliği faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından Büyükelçi Some ile Spor Büyükelçisi Kabore, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde saha, spor salonu ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, ziyaretin sonunda Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some ile Spor Büyükelçisi Charles Kabore'ye Beşiktaş forması hediye etti. - İSTANBUL